Üye Girişi
Haberler

Çorum'da sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü

Güncelleme:

Çorum'da sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra parkta buluşarak kavga eden 6 çocuktan 2'si yaralandı. Kavgaya karışan 4 çocuk ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'da sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra parkta buluşarak kavga eden 6 çocuktan 2'si yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'nda buluşan N.B. (16), G.G. (15), M.C.E. (16), A.S.Ç. (16) konuşmak için çağırdıkları T.U. (16) ve H.E.U. (16) darp ederek yaraladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 4 çocuk ise polis ekipleri tarafından yakalanarak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Çorum Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title