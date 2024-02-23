Çorum'da sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü

Çorum'da sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra parkta buluşarak kavga eden 6 çocuktan 2'si yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'nda buluşan N.B. (16), G.G. (15), M.C.E. (16), A.S.Ç. (16) konuşmak için çağırdıkları T.U. (16) ve H.E.U. (16) darp ederek yaraladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 4 çocuk ise polis ekipleri tarafından yakalanarak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ÇORUM