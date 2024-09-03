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Çorum'da Son Bir Ayda 394 Araç Trafikten Men Edildi

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Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 394 araç trafikten men edildi, 65 bin 161 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 24 bin 688 araç sürücüsüne 47 milyon 601 bin 695 lira cezai işlem uygulandı.

Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 394 araç trafikten men edildi, 65 bin 161 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 24 bin 688 araç sürücüsüne 47 milyon 601 bin 695 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 394 araç trafikten men edildi. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 65 bin 161 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 47 milyon 601 bin 695 lira para cezası uygulandı.

"Denetimler sürecek"

İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 192 araç teknik değişiklikten, 143 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 417 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 167 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 168 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne drift atmaktan, bin 293 araç sürücüsüne ise hatalı parktan işlem yapılmış ve cezai işlem uygulanırken kurallara uymayan,394 kusurlu araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde 29 okul servisi denetlendi, 29 servis sürücüsüne fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri ise kontrol ettikleri 2 Bin 721 motosiklet sürücüsünden kurallara uymayan Bin 127 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Çorum'da son bir yılda il sınırları içerisinde meydana gelen 466 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 333 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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