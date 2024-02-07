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Çorum'da Sokakta Para İstemek İsteyenler Bıçakladı

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Çorum'da tanımadıkları kişiler tarafından para istenen 2 kişi, para vermemeleri üzerine bıçaklandı. Olay sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da sokakta yürüdükleri esnada tanımadıkları şahıslar tarafından para istenen 2 kişi para vermeyince bıçaklandı.

Olay Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y., K.Ç. ve S.O. sokak üzerinde yürüyen E.N. ile Ö.Ö.'nün yanına gelerek para istedi. İki grup arasında çıkan para meselesi yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. E.N. ile Ö.Ö. kavga sırasında bıçaklanarak yaralandı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayına karışan şüphelilerden K.Ç. olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan E.Y. ile S.O.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Kavga Çorum Olay Güvenlik Yaralanma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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