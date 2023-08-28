Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı ve zanlıya ait adreslerde yapılan aramada 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.