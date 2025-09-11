Çorum'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Çorum'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, araçla caddeye gelerek E.Y.'ye (50) tüfekle ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından şüpheli, araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM