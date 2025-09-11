Haberler

Çorum'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki E.Y. sokak ortasında tüfekli saldırıya uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Polis inceleme ve yakalama çalışmaları sürdürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, araçla caddeye gelerek E.Y.'ye (50) tüfekle ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından şüpheli, araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
