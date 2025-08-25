Çorum'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Çorum'da Varinli Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis inceleme başlattı.

Çorum'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi İsmet Y.'ye (25) silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği İsmet Y. bacağından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
