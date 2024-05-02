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Çorum'da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.Y. ile G.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.Y. bıçaklanarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan G.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (22) ile G.Y. (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kavgayı gören vatandaşların yardımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama olayına karıştıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan G.Y. hakkında yakalama çalışması başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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