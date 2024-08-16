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Çorum'da şok uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 09 - 16 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 336 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 24 adet silah, 181 adet fişek, 12 adet şarjör, 112 adet sentetik ecza, 2,19 gr metamfetamin maddesi, 143,33 gram uyuşturucu madde, 41,5 gr bonzai maddesi ile 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 44 umuma açık mekan, 24 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 322 araçtan 17 araca 142 bin 159 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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