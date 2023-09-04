Çorum'da şok uygulamada çok sayıda silah ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamada çok sayıda silah ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamada çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 25 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde 8 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tüfek, 5 adet kesici ve delici alet, 11 adet sentetik ecza maddesi, 220 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. - ÇORUM