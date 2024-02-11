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Çorum'da Şok Uygulamada Av Tüfeği ve Tabanca Ele Geçirildi

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada durdurulan araçta av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada durdurulan araçta av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Üçtutlar Mahallesi Binevler 3. Cadde'de şok uygulama yapan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yapılan uygulamada 51 araç sorgulandı. Kurallara uymayan sürücülere toplam 32 bin 663 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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