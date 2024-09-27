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Çorum’da Şok Uygulamada 8 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

Çorum’da Şok Uygulamada 8 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı. Uygulama sırasında ruhsatsız silahlar, narkotik maddeler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Eylül tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 658 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 8 şahıs yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 73 adet fişek, 12 adet şarjör, 70 adet sentetik ecza, 22 gram metamfetamin, 18,04 gram narkotik madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 44 umuma açık mekan, 25 kahvehane/kıraathane, 18 kafe, 23 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 351 araçtan 10 araca 200 bin 436 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan iki araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Narkotik 3-sayfa Polis Suç

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