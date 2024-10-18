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Çorum'da Şok Uygulama: 7 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da Şok Uygulama: 7 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalanırken, 13 adet silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalar kapsamında 3 bin 254 şahsın GBT kontrolü yapıldı ve umuma açık mekanlar denetlendi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Ekim tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 254 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 7 şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 13 adet silah, 35 adet fişek, 6 adet şarjör, 56 adet sentetik ecza, 0,41 gram metamfetamin ve 58.52 gr narkotik madde içerikli tütün maddesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 74 umuma açık mekan, 28 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 2 bin 340 araçtan 8 araca 45 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan 2 araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Polis

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