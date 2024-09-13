Çorum'da Şok Uygulama: 6 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 06-13 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 853 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 11 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 31 adet silah, 321 adet fişek, 12 adet şarjör, 107 adet sentetik ecza, 39 adet extasy, 5,36 gr bonzai, 66,83 gr narkotik madde ile 2 altın yüzük, 2 altın küpe ve 3 Bin 785 TL nakit para ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 43 umuma açık mekan, 23 kahvehane/kıraathane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 439 araçtan 12 araca 294 bin 685 TL idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. - ÇORUM