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Çorum'da Şok Uygulama: 14 Gözaltı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da Şok Uygulama: 14 Gözaltı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalanırken, toplamda 27 adet silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalarda bin 680 araç kontrol edildi ve 19 araca 242 bin 654 TL ceza kesildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 - 11 Ekim tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 854 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 14 şahıs yakalanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah, 132 adet fişek, 12 adet şarjör, 76 adet sentetik ecza, 1,2 gram metamfetamin ve 11 adet extacy ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 44 umuma açık mekan, 21 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 680 araçtan 19 araca 242 bin 654 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan 3 araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Polis Suç

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