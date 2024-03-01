Çorum'da Şok Denetim: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde "şok" denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi.

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polisin görev aldığı şok denetimler kapsamında polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 11 adet kesici ve delici alet, 10 adet şarjör, 65 adet fişek, 97 adet sentetik ecza maddesi, 1,93 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 4,09 gram bonzai ile 3 adet altın bilezik ele geçirildi. - ÇORUM