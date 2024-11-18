Çorum'da Silahlı Saldırı: Saldırgan Kaçtı
Çorum'un Albayrak Caddesi'nde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan tabanca ile ateş açarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, polis incelemelere başladı.
Çorum'da gittiği iş yerinde silahla ateş açan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahsın iş yerine gelen bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan bir araca binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş
yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM