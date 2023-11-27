Çorum'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mahmut K.Ö. yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Mahmut K.Ö. (41), Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı halde bir markete sığınan Mahmut K.Ö'yü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa