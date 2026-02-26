Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi tutuklandı

Çorum'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6' sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum kent merkezindeki bir iş yerinin 19-22 Şubat tarihlerinde kurşunlanmasıyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.Y., K.D., M.E.D., C.C., M.I., F.G., A.H.Ç., A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.A., A.H.Ç, F.G., S.Y., C.C. ve M.E.D. tutuklanırken, K.D.ve M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı