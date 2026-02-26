Haberler

Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi tutuklandı

Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve şüphelilerin adli sürece sevk edildiği belirtildi.

Çorum'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6' sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum kent merkezindeki bir iş yerinin 19-22 Şubat tarihlerinde kurşunlanmasıyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.Y., K.D., M.E.D., C.C., M.I., F.G., A.H.Ç., A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.A., A.H.Ç, F.G., S.Y., C.C. ve M.E.D. tutuklanırken, K.D.ve M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çirkin manzara! Çocukları sevindirmek istedi ama...
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler