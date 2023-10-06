Çorum'da silahlı saldırı: 4 şüpheli gözaltına alındı

Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 148 mermi ele geçirdi.

Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin bir iş yerine tüfekle ateş ederek uzaklaşmaya çalışırken açılan karşı ateşle S.T'nin (21) yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

S.T'nin olay yerine S.B. (19) ile geldiği, ateş ettikten sonra kaçarken iş yeri sahipleri K.K. (32) ve T.K'nin (26) saldırganlara ateş ettiğini belirleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılara ait araç ve adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 148 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T, S.B, K.K. ve T.K, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da dün akşam Eti Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi iş yerine tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken karşı taraftan açılan ateş sonucu S.T. yaralanmış, motosikletini birkaç sokak ötede bırakan S.T, kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştu.