Haberler

Çorum'da Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Genç Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Genç Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir genç, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerinde bulunan bina boşluğuna sığınarak canını kurtardı. Polis, saldırganı yakalamak için arama çalışmalarına başladı.

Çorum'da silahlı saldırıda bacağından yaralanan 25 yaşındaki genç, bina boşluğuna sığınarak canını zor kurtardı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile Bahar 1. Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki S.K. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar da durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evlerinin bina boşluğuna sığınan yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! Madde madde sıraladı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.