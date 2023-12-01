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Çorum'da silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı

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Çorum'da Kale Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaralandı, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kale Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen silahlı saldırıda vücuduna 2 saçma mermisi isabet eden D.B. (12) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Ö.U.Ö. (30), E.Y. (17), A.C.S. (20), M.D. (21) ve A.H.Ö'yü (14) gözaltına aldı.

Zanlılardan Ö.U.Ö'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulundu, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen E.Y'ye ise 16 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Zanlılar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Çorum Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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