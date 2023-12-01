Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum'da silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Çorum'da silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk yaralandı

1 Aralık 2023 08:56 Son Güncelleme: 08:58 Abone Ol

Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.