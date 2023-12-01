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Çorum'da silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk yaralandı

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Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kale Mahallesi'nde bir ikamete kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateş sonucu evde bulunan 12 yaşındaki D.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Çorum Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Haberler

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