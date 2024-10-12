Çorum'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Çorum'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayiine gelen O.K., iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu R.A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM