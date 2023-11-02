Çorum'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da tartıştığı bir kişiyi silahla ateş ederek öldüren ve bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çorum'da tartıştığı 1 kişiyi silahla ateş ederek öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında dün tartıştığı C.A'yı öldürdüğü, M.Ş'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda yaşamını yitiren C.A'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaralı M.Ş'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Kale Mahallesi Lozanevler Parkı yakınlarında, dün H.A. ile M.Ş. ve. C.A. arasında otomobil satışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada H.A, içinde M.Ş. ve C.A'nın bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek kaçmış, saldırıda C.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.Ş. ise yaralanmıştı. H.A. olayın ardından polis ekiplerince 2 tabanca ile yakalanmıştı.