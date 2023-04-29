Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpek Taksi Kavşağı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada Aytekin O. ve Ali Y.'nin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM