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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çepni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür 2. Sokak'ta bulunan metruk bir evde daha önce aralarında husumet bulunan, Samet B. ile Onur A. ve Recep A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur A. ve Recep A. yanında bulundurdukları pompalı tüfek ile Samet B.'ye ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Samet A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Onur A. ve Recep A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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