Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Polis ve 2 Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Polis ve 2 Yaralı
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Çorum'da hobi bahçelerinde alkol alan kişiler ile bahçe sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru ve 2 kişi yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı köyü yakınlarında bulunan hobi bahçelerinde, araç içerisinde alkol aldığı öne sürülen 4 şahıs ile bahçe sahipleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı. Silahlı kavgada, Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası 2 şüpheli, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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