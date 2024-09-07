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Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Çorum'da aralarında daha husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz belirlenemedi.

Çorum'da aralarında daha husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Kerabigazi 1. Sokak üzerinde bulunan meydan da yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Y.,(18) darp edildikten sonra kuru sıkı tabancayla ateş açılması sonucu koltuk altından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olaydan sonra tabanca bıçağı olay yerinde bırakarak kaçan ancak kimlikleri polis ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için başlatılan arama çalışması sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Olay

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