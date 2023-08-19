Çorum'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu A.S. tarafından tabanca ile yaralanan B.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.