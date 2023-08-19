Çorum'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu A.S. tarafından tabanca ile yaralanan B.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Mürsel 3. Sokak'ta B.B. (24), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan B.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kimlik tespit çalışmaları süren saldırgan aranıyor.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - 3. Sayfa