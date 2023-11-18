Çorum'da silahla ateş açan şahıs yakalandı

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde silahla havaya ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu.

Çorum'da silahla defalarca ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi 62. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz bir kişi silahla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri yerde çok sayıda kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM