Çorum'da sel: Kızılırmak taştı, ev, ahır, 3 tahıl deposu ve ekili arazileri su bastı Çorum'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sebebiyle merkez ilçeye bağlı bir belde ve iki ilçede tarım arazileri, bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Çorum'da sel: Kızılırmak taştı, ev, ahır, 3 tahıl deposu ve ekili arazileri su bastı

ÇORUM - Çorum'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sebebiyle merkez ilçeye bağlı bir belde ve iki ilçede tarım arazileri, bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Çorum'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle il merkezine bağlı Düvenci beldesinde derelerin taşması ile tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Sel suları beldedeki bazı mahallelerde kilit taşlarını söktü. Belediye ekipleri yağışın ardından çalışma başlattı.

Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan sağanak yağış, ev, depo ve tarım arazilerine zarar verdi. İlçenin en uzak yerleşim yeri olan Kula köyünde Kızılırmak taştı. Bir ev ile iki ahır, üç depo tahıl ve ekili arazilerini su bastı. Bazı yollar da tahrip oldu. Sungurlu Belediyesi ekipleri zararın giderilmesi için çalışma başlattı.

Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde Irmakboyu mevkiinde de sel suları sebebiyle bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgede çeltik ekimi yapan çiftçilerde sağanak yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.