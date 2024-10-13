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Çorum'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Hafif Yaralı

Çorum'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Hafif Yaralı
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Çorum'un Atçalı köyü yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Atçalı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış C. (37) yönetimindeki 19 UT 784 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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