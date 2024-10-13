Çorum'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Hafif Yaralı

Çorum'da meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Atçalı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış C. (37) yönetimindeki 19 UT 784 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM