Çorum'da Şarampole Uçan Otomobilde 2 Yaralı

Çorum'da Şarampole Uçan Otomobilde 2 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara istikameti 20'nci kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 06 FL 6054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Ü. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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