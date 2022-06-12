Çorum'da sağanak yağış köy yolunu kısa süreli olarak ulaşıma kapattı - Haberler

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Çorum'da sağanak yağış köy yolunu kısa süreli olarak ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'da sağanak yağış köy yolunu kısa süreli olarak ulaşıma kapattı Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebi ile bir köyün yolu sular altında kalarak kısa süre ulaşıma kapandı.

Çorum'da sağanak yağış köy yolunu kısa süreli olarak ulaşıma kapattı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebi ile bir köyün yolu sular altında kalarak kısa süre ulaşıma kapandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. İki gündür ilçesini etkisi altına alan yağış sebebiyle Türk Hacılarhanı köyü yolu, gece saatlerinde sel sularıyla taşınan ağaç ve molozlar sebebiyle ulaşıma kapandı. Birçok vatandaşın mahsur kaldığı köye Sungurlu Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından köy yolunun açılması için başlatılan çalışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti. Yapılan çalışmaların ardından köy yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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