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Çorum'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'da Çepni Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, mermi, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlı gözaltına alındı.