Çorum'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çorum'da Çepni Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, mermi, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlı gözaltına alındı.
Çorum'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Çarşı Polis Merkezi'ne bağlı devriye ekipleri, Çepni Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir benzin istasyonunda hareketlerinden şüphelendikleri B.M'nin GBT kontrolünü yaptı.
Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, mermi, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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Kaynak: AA / 3. Sayfa