Çorum'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı bir köye operasyon düzenleyen jandarma timleri, yaptıkları aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ile 61 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Ruhsatsız silah ve mühimmata el koyan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında adli soruşturma başlattığı öğrenildi. - ÇORUM