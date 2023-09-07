Çorum'da Pompalı Tüfek Kazası: Bir Kişi Kendini Vurdu

Çorum'da bir kişi, oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ayağından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Elindeki tüfek ateş aldı, kendini vurdu

ÇORUM - Çorum'da bir kişi oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.E. kendi evinde pompalı tüfek ile oynadığı esnada bir anda tüfek ateş aldı. Silah sesleri üzerine belirtilen adrese polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından vurulan M.C.E. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.