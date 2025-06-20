Çorum'da Polisten Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Çorum'da Polisten Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Çorum'da yapılan uygulamalarda 4 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 13-20 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 109 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 22 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. 4 bin 989 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 6 adet silah, 3 adet kesici-delici alet, 3 adet şarjör ve 118 adet fişek, 73 adet sentetik ecza hapı, 28,7 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 918 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 7 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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