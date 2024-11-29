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Çorum'da Polisten Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Çorum'da meydana gelen denetimlerde, 4 bin 637 şahıs ve 2 bin 522 araç kontrol edilerek, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 aranan şahıs yakalandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 637 şahıs ve 2 bin 522 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 22-29 Kasım tarihleri arasında il merkezinde meydana gelen olaylar, yapılan uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 97 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılmış, uygulamalarda 32 kahvehane/kıraathane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 13 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. 4 bin 637 şahıs sorgulandığı denetimde 6 aranan şahıs yakalandı, 14 adet ateşli silah, 4 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 256 adet fişek, 71 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet extacy, 2.29 gram metamfetamin, 4.08 gram esrar, 3,9 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 5 adet cam düzenek ele geçirildi.

2 bin 522 araç kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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