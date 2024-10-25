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Çorum'da Polisten Şok Uygulama: 8 Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da Polisten Şok Uygulama: 8 Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Çorum'da gerçekleştirilen polis uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı. Uygulamalar sırasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 18-25 Ekim tarihlerinde yapılan şok uygulamalarla şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 5 bin 327 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 8 şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 14 adet silah, 22 adet fişek, 5 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza ile 1 adet telsiz ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 87 umuma açık mekan, 29 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 25 çay ocağı, 13 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 2 bin 745 araçtan 3 araca 12 bin 461 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan 3 araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Suç

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