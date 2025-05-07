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Çorum'da Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Ağaca Çarparak Yakalandı

Çorum'da Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Ağaca Çarparak Yakalandı
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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kovalamaca sırasında kontrolünü kaybederek ağaca çarptı ve yakayı ele verdi. Sürücüye 38 bin TL idari ceza uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kovalamaca sırasında ağaca çarpınca yakayı ele verdi. Sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 EN 883 plakalı minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Aynı cadde üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından yakalanan sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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