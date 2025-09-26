Çorum'da Polisi Ekipleri 4 Aranan Kişiyi Yakaladı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılan 115 denetim çerçevesinde, 21 kahvehane, 20 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 710 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 5 adet ateşli silah, 3 adet şarjör, 19 adet fişek, 191 sentetik ecza hapı, 1 adet jop ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 352 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM