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Çorum'da Polise Direnen 3 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda yüksek sesle müzik dinleyen bir otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, polisin uyarısına rağmen direnince gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirlenen 3 kişiye cezai işlem uygulanırken, polise mukavemet suçundan da adli işlem başlatıldı.