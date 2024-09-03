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Çorum'da Polis ve Jandarma Denetimlerinde 206 Kişiye İşlem Yapıldı

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Çorum'da polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 42 bin 286 kişinin GBT'si sorgulandı, 206 kişiye işlem yapılırken çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 42 bin 286 kişinin GBT'si sorgulandı, 206 kişiye işlem yapılırken çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzuru, güveni ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurgulayan Vali Dağlı, "Çorum'umuzun huzur ve güvenliği için Emniyet ve Jandarmamızla birlikte suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları kapsamında 42 bin 286 şahsın GBT'si sorgulandı ve 22 yoklama kaçağı yakalandı. Bu süreçte 206 şüpheliye işlem yapıldı. Denetimlerde 8 tabanca, 7 av tüfeği, 53 adet fişek ve 24 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 466 olayın 407'si aydınlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise 139 farklı noktada bin 165 personelin katılımıyla 17 bin 777 araç ve 509 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde bin 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 105 araç trafikten men edildi. Ayrıca 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Uygulamalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 199 kilo tütün, 3 bin 600 adet makaron, 9 bin adet dolu makaron, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Bu denetimlerde 6 şahsa işlem yapıldı. Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ise 36 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 20 adet ectasy ve 256 sentetik ecza ele geçirildi. 23 şüpheliye işlem yapılırken, 6 kişi tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Güncel Polis

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