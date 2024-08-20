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Çorum'da Polis ve Jandarma Denetimleri Sonuçlandı

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Çorum'da polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 48 bin 609 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi de cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 48 bin 609 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi de cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzuru, güveni ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 12-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları kapsamında 48 bin 609 şahsın GBT'si sorgulandı ve 6 yoklama kaçağı yakalandı. Bu süreçte 579 şüpheliye işlem yapılırken, 16 kişi tutuklandı. Denetimlerde 23 tabanca, 13 av tüfeği, 7 kuru sıkı tabanca, 4 bin 250 adet fişek ve 86 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 797 olayın 707'si aydınlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise 154 farklı noktada bin 432 personelin katılımıyla 23 bin 905 araç ve bin 469 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde 212 araç trafikten men edilirken, 54 kişinin ehliyetine el konuldu. Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 36 kilo tütün, 9 adet alkollü içki, 52 bin 560 adet makaron, 11 adet elektronik sigara ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise bin 16 gram metamfetamin, 267 gram bonzai, 721 gram esrar ve 367 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu denetimlerde 61 şahsa işlem yapılırken, 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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