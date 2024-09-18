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Çorum'da Polis Kovalamacası: Kaçan Sürücü Yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak TOKİ istikametine kaçan sürücü, yapılan kovalama sonucu yakalandı. Sürücüye 9 bin TL ceza uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Akkent Caddesi'nde yapılan huzur uygulamasında kontrol noktasına yaklaşan bir araç sürücüsü, "dur" ihtarına uymayıp TOKİ istikametine kaçmaya başladı. Alanda bulunan polis ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan kovalama neticesinde yakalanan sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında adli işlem yapılmak polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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