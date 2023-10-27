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Çorum'da polis ekiplerini görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçan 3 kişiden biri yakalandı

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık şüphelisi 3 kişi, polisleri görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.E.G., S.M. ve H.K.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.