Çorum'da polis ekiplerine motosikletli şahısların saldırısı

Çorum'da dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine süren iki motosikletli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Olayın ardından her iki motosiklete toplam 19 bin TL idari para cezası yazıldı.

"Dur" ihtarına uymayan motosikletliler polisten kaçamadı

ÇORUM - Çorum'da dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine süren iki motosikletli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosikletleriyle seyir halinde olan 2 şahıs dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine motosikleti sürdü. Kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şahıs Alaybey 6. Sokak üzerinde yakalandı. Her iki motosiklete toplam 19 bin TL idari para cezası yazıldı.

Motosikletlerden birisi çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.