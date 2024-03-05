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Çorum'da Polis Ekiplerine Kaçan Sürücüye İdari Para Cezası

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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 31 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 31 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 DKT 53 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından araç, trafik ekipleri tarafından Küçük Sanayi Sitesi 17. Cadde üzerinde durduruldu. Sürücü A.K.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, ehliyetsiz araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamaktan 31 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. Kovalamaca neticesinde durdurulan araç ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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