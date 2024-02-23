Çorum'da polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Çorum'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda bir haftada birçok ateşli silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.
Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda suçlulara göz açtırmıyor.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki şok uygulamalar aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek olmak üzere 18 adet ateşli silah, 14 adet kesici ve delici alet, 84 adet tabanca fişeği ve 7 adet av fişeği, 10 adet şarjör, 183 adet sentetik ecza maddesi, 6,8 gram esrar maddesi, 1,02 gram metamfetamin maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 1 litre kaçak alkol ve 7 adet uyuşturucu kullanımda kullanılan aparat ele geçirildi. - ÇORUM